شكرا لقرائتكم خبر عن تجربة موديست تثير مخاوف الأهلى من التعاقد مع مهاجم قادش الفرنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسود حالة من المخاوف لدى مسئولى النادى الاهلى من إتمام صفقة التعاقد مع المهاجم الفنزويلي داروين ماتشيس، نجم نادي قادش الإسباني، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الجديد.

وتأتى مخاوف مسئولى الأهلى بسبب الخوف من تكرار تجربة الفرنسى انتونى موديست مهاجم الفريق التى لم تحقق النجاح المنتظر.

ماتشيس يجيد اللعب بكلتا قدميه ويجيد اللعب في الجناحين الأيسر والأيمن والمهاجم وسجل 4 أهداف الموسم الماضي من أصل من 21 لقاء شارك بهم في الدوري الإسباني.

وتواصل الأهلي مع وكيل أعمال اللاعب بالفعل، ولكن العائق حتى الآن هو أنه يبلغ من العمر 31 عامًا، والسويسري مارسيل كولر المدير الفني، سيكون صاحب القرار وحال موافقته سيتجه الأهلي للتعاقد مع النجم الفنزويلي.

ويرغب مسئولو الاهلى فى تدعيم صفوف المارد الاحمر بصفقات قوية لتدعيم صفوف الفريق المقبل على تحديات صعبة على المستوى العالمى بعد تتويجه بدوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشرة فى تاريخه.

وتعاقد الأهلى مع موديست الصيف الماضى فى صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع نادى بوروسيا دورتموند الألمانى، ويمتلك اللاعب بنداً فى عقده يتيح تمديد تعاقده تلقائياً لمدة عام آخر حال تخطى نسبة 75% من المشاركة مع الفريق وهو مالم يتحقق حتى الآن.

ولم يقدم موديست مع الأهلى ما يستحق عليه المشاركة أساسياً، ورغم حصوله على عدة فرص منذ بداية الموسم وظهر اللاعب بمستوى متواضع فى المباريات الماضية ليصبح أسيراً لدكة البدلاء، ويشارك على فترات متباعدة.