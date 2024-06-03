شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الاثنين 3 / 6 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 3 – 6 – 2024 العديد من الأخبار الهامة أبرزها، رحيل ديفيد ديفيز عن تدريب يد الأهلي، واستدعاء عمر كمال لمنتخب مصر بعد إصابة أحمد فتوح.

الأهلى يتفق مع ديفيز على الرحيل من تدريب اليد بعد دفع الشرط الجزائي

اتفق مسئولو النادى الأهلى مع الإسبانى ديفيد ديفيز المدير الفنى لفريق كرة اليد بالنادى الأهلى على الرحيل عن القلعة الحمراء بعد دفع الشرط الجزائي، من أجل تولى المهمة الفنية لفريق دينامو بوخارست الروماني.

هل سيتواجد محمد صلاح مع منتخب مصر في الأولمبياد؟.. المنتخب الأولمبي يُجيب

كشف محمود حرب المدير الإداري للمنتخب الأولمبي، عن حقيقة تواجد قائد منتخب مصر الأول والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، ضمن قائمة منتخبنا الوطني في أولمبياد باريس 2024، والمقرر إقامته خلال الفترة من 26 يوليو حتى 14 أغسطس المقبل.

عمر عبد المجيد لاعب هامبورج الألماني ينضم لمعسكر منتخب الشباب ويشارك بالمران

انضم عمر عبد المجيد لاعب هامبورج الألماني تحت 20 عاما لمعسكر منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض وشارك في مران الفريق بالملعب الفرعي لاستاد المقاولون العرب.

استدعاء عمر كمال عبد الواحد لمعسكر المنتخب لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن مدير المنتخب، استدعاء عمر كمال عبد الواحد لمعسكر المنتخب، استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، المقرر لهما 6 و 10 يونيو من الشهر الجاري فى الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العام بعد إصابة أحمد فتوح.

عبد الله السعيد ودونجا ونداى ينتظمون فى تدريب الزمالك

انتظم عبد الله السعيد ونبيل عماد دونجا والسنغالي إبراهيما نداي ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للأبيض التى أقيمت مساء اليوم، الاثنين، على ملعب النادي، استعداداً لمباراة سيراميكا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

أحمد فتوح يغادر معسكر منتخب مصر قبل مواجهة بوركينا فاسو بسبب الإصابة

خضع أحمد فتوح، لاعب منتخب مصر، لأشعة تحت إشراف محمد أبو العلا طبيب المنتخب، بعد تعرضه لإصابة بالكاحل خلال التدريبات أمس، أثبتت إصابته فى أربطة الكاحل، وصعوبة لحاقه بمباراتي منتخب مصر أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو، المقرر لهما 6 و10 يونيو الجاري فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

تعرف على موعد عوة شيكابالا للمشاركة مع الزمالك

يواصل محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك التأهيل من الإصابة التي يعانى منها بالعضلة الأمامية.

اتحاد الكرة يكشف حقيقة تأخر الرد على عرض مواجهة منتخب اليابان الأولمبى وديا

كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه لا صحة لما تردد عن تأخر منتخب مصر الأولمبي في الرد على المنتخب الياباني فى إقامة مباراتين وديتين خلال شهر يونيو الجارى، حيث تواصل المسئولون فى المنتخب مع نظرائهم باليابان يوم 5 مايو الماضى، أى بعد تتويج اليابان بكأس آسيا بساعات، للاتفاق على معسكر يونيو، إلا أن منتخب اليابان كان قد اتفق مسبقاً مع المنتخب الأمريكي من قبل بطولة آسيا.