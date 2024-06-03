شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين شباب قادرون على حل أزمة الجبهة اليسرى في الأهلي.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلي أزمة في الجبهة اليسرى بسبب النقص العددي في هذا المركز منذ إصابة علي معلول الظهير الأيسر الأساسي بقطع في وتر أكيلس خلال مباراة فريقه أمام الترجي التونسي بذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا وإجراء عملية جراحية وغيابه لفترة من 4 إلى 6 شهور.

ويملك الأهلي في قائمته عدد كبير من اللاعبين الشباب القادرين على حل أزمة الجبهة اليسرى، بشرط الحصول على ثقة الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، والذي لا يحبذ منح الفرصة للاعبين الشباب بسبب قلة الخبرات الفنية، وأبرز هؤلاء اللاعبين:

كريم الدبيسالدبيس هو بديل علي معلول في قائمة الأهلي ورغم ذلك لا يشارك في ظل تحفظ كولر على قلة خبرات اللاعب وتدوين بعض الملاحظات عليه في أدواره الدفاعية وتنفيذ بعض التعليمات المطلوبة منه.

إسلام عبد اللهيتواجد إسلام عبد الله في فريق مواليد 2003 بقطاع الناشئين ويتدرب منذ فترة مع الفريق الأول وتم قيده بملحق القائمة الإفريقية في شهر يناير الماضي وتواجد في معسكر الأهلي التحضيري بدولة الإمارات، ولكنه لم يحصل على فرصة مع الفريق الأول حتى الآن.

مازن أسامةعلى غرار إسلام عبد الله برز إسم مازن أسامة في فريق 2005 بقطاع ناشئي الأهلي وتم تصعيده للفريق الأول ولكنه لا يشارك مع الفريق الأول في المباريات رغم تواجده في معسكر الإمارات أيضا.

محمد أشرفأشرف هو أحد أبناء قطاع الناشئين بالأهلي وتم إعاراته إلى زد بداية الموسم الحالي لمدة موسمين، ويحق للأهلي قطع إعارته بعد نهاية الموسم الأول، وسبق له المشاركة في المباريات بالموسم الماضي وقت وجود بيتسو موسيماني وفي الموسم الأول مع مارسيل كولر.