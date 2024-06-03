وأخيراً.. مبابي مدريدي

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من مدريد: أكد ريال مدريد رسمياً تعاقده مع النجم الفرنسي كيليان مبابي في صفقة انتقال مجانية من باريس سان جيرمان، مما يمثل نهاية لواحدة من أكثر صفقات الانتقالات صخباً في تاريخ كرة القدم، بالنظر إلى قمية وقدرات مبابي، ومكانة الريال، وتمسك باريس سان جيرمان به، وكذلك الترقب الجماهيري والإعلامي الذي لم يسبق له مثيل.

الصفقة 5 مواسم

يأتي هذا الإعلان بعد أشهر من التكهنات والمفاوضات، والتي بلغت ذروتها مؤخراً، وتشهد الصفقة انضمام المهاجم البالغ من العمر 25 عامًا إلى الريال للمواسم الخمسة المقبلة. وكان انتقال مبابي إلى مدريد متوقعا على نطاق واسع بعد أن أعلن نيته الرحيل عن باريس سان جيرمان في نهاية الموسم.

في مقطع فيديو صدر في مايو، أعرب مبابي عن امتنانه لباريس سان جيرمان، قائلًا: "أردت أن أعلن لكم جميعًا أنه عامي الأخير في باريس سان جيرمان. لن أتمدد، وستنتهي المغامرة في نهاية المطاف". أسابيع قليلة".

نقطة تحول للريال ومبابي

ويُنظر إلى انتقال مبابي إلى ريال مدريد على أنه لحظة محورية وتاريخية لكل من اللاعب والنادي. نظرا لكونه يملك القدرات التي تجعله اللاعب الأفضل في العالم، ومن المتوقع أن يؤدي وجود مبابي في صفوف الريال إلى تعزيز القدرات الهجومية الخارقة للنادي الملكي، خاصة في ظل وجود فينيسيوس، و رودريغو، وبيلينغهام، وغيرهم من النجوم.

بيريز "حوت الصفقات"

صفقة مبابي تثبت أن فلورنتينو بيريز يستحق لقب "حوت الصفقات" خاصة أنه هذه المرة نجح في تطبيق استراتيجية "الصبر" وحصل على خدمات أفضل لاعب في العالم "مجانا"، مما يجعلها صفقة تاريخية بكل المقاييس، كما فرض بيريز شروطه على النجم الفرنسي، الذي تم تصنيفه فئة أولى مثل بقية نجوم الريال.