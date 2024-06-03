النصر يرفض التفريط في لابورت

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النصر ضم لابورت من مانشستر سيتي الصيف الماضي، وقد قدرت المصادر الصحفية قيمة الصفقة بـ27.5 مليون يورو، ووقع اللاعب على عقد يمتد حتى 2026.
المدافع الإسباني لم يقدم الأداء المنتظر خلال الموسم الحالي، وقد ازداد الحديث عن رحيله هذا الصيف للتعاقد مع مدافع آخر أو حارس مرمى جديد عقب رحيل دافيد أوسبينا بنهاية عقده.
جاليتي أوضح خلال منصة إكس أن النصر تلقى عرضا إسبانيا بقيمة 7 ملايين يورو لضم لابورت لكن تم رفضه على الفور لانخفاض المقابل المالي، مشيرا إلى أن اللاعب تلقى عددا من العروض الجديدة أخيرا والنادي يدرسها حاليا.
وأتم جاليتي بالتأكيد على أن النصر حدد شرط رحيل لابورت بوصول عرض مالي مناسب لا يتضمن تلك الخسارة المالية الكبيرة التي كانت في العرض الإسباني.
وشارك لابورت مع النصر هذا الموسم في 27 مباراة ساهم في خروج العالمي من 7 مباريات بشباك نظيفة، كما سجل 4 أهداف كانت حاسمة مع الفريق النصراوي.
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