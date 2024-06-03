الهلال يمنح السعودية أعلى تصنيف بالقارة الصفراء

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وجاء الهلال صاحب النصيب الأوفر من الأندية السعودية مساهمة، وفقا لنظام التصنيف المقر أخيرا، والذي يعتمد على السنوات الـ8 الأخيرة باستثناء 2020 بسبب الجائحة للتصنيف ووفق نسب محددة.
الفرق الأكثر مساهمة نقطيا 2015-2024:
- الهلال بمعدل نقطي 41.47 ونسبة مساهمة 40.2%.
- النصر بمعدل نقطي 18.51 ونسبة مساهمة 17.9%.
- الأهلي بمعدل نقطي 15.43 ونسبة مساهمة 15%.
- الاتحاد بمعدل نقطي 11.35 ونسبة مساهمة 11%.
- الشباب بمعدل نقطي 5.66 ونسبة مساهمة 5.5%.
- الفيحاء بمعدل نقطي 3 ونسبة مساهمة 2.9%.
- الفيصلي بمعدل نقطي 2.7 ونسبة مساهمة بنسبة 2.6%.
- التعاون بمعدل نقطي 2.2 ونسبة مساهمة 2.1%.
- الفتح بمعدل نقطي 0.75 ونسبة مساهمة 0.7%.
- مكافآت التأهل بالمتوسط بمعدل نقطي 2.09 وبنسبة مساهمة 2%.
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