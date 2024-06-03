شكرا لقرائتكم خبر الهلال يمنح السعودية أعلى تصنيف بالقارة الصفراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بنهاية مايو الماضي عن تصنيف الدول والدوريات الآسيوية، حيث حلت السعودية بالمركز الأول على مستوى القارة، متجاوزة اليابان وكوريا الجنوبية، رغم وفرة المشاركات لفرق شرق القارة وكثرتها، وبذلك ضمنت 3 مقاعد مباشرة في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة ومقعدا مباشرا بدوري أبطال آسيا 2.

وجاء الهلال صاحب النصيب الأوفر من الأندية السعودية مساهمة، وفقا لنظام التصنيف المقر أخيرا، والذي يعتمد على السنوات الـ8 الأخيرة باستثناء 2020 بسبب الجائحة للتصنيف ووفق نسب محددة.

الفرق الأكثر مساهمة نقطيا 2015-2024: