مورينيو يسعى لتحقيق أحلام جماهير فناربخشة التركي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وعد جوزيه مورينيو جماهير فريق فناربخشة التركي بأنه سيشاركهم الأحلام، وذلك في حفل تقديمه كمدرب جديد للنادي.

وعاد مورينيو (61 عاما) للتدريب بعد 5 أشهر منذ إقالته من روما الإيطالي، ويتردد أنه وقع عقدا مدته عامان مع العملاق التركي.

وستكون تركيا المحطة الخامسة للمدرب البرتغالي، الذي سبق له العمل مع أندية بورتو، وتشيلسي وتوتنهام في إنجلترا، وريال مدريد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي.

ويتطلع مورينيو، الفائز بلقب الدوري في 4 دول أوروبية مختلفة، إلى أن يعيد لقب الدوري التركي لخزائن فناربخشة بعد غياب طويل دام 10 أعوام.

وقال مورينيو للجماهير الحاضرة بالآلاف لتقديمه في ملعب شوكور ساراكوجلو أمس «أشكركم على الحب الذي وجدته منذ اللحظة الأولى التي ارتبط فيها اسمي بنادي فنربخشة».

وختم «وأريد القول إنه منذ لحظة توقيعي على العقود، فإن أحلامكم أصبحت أحلامي».