أمير الشرقية يدشن هوية القادسية الجديدة

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ويأتي تدشين الهوية الجديدة لنادي القادسية بعد استحواذ شركة أرامكو السعودية على النادي، وفي ظل النهضة والنقلة النوعية التي يشهدها القطاع الرياضي، الذي يعيش تحولا كبيرا وتطورا غير مسبوق، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده رئيس مجلس الوزراء.
جاء شعار القادسية الجديد» QAD»، بتفاصيل تعبر عن انطلاق رؤية النادي الجديدة، بإلهام يتخطى الحدود، ونبض مجتمع، وطموح لا سقف له، ممثلا بهوية محافظة الخبر.
وقال رئيس النادي: «تشرفنا كمجلس ومنسوبي وجماهير القادسية، برعاية وتدشين أمير المنطقة الشرقية هوية الكيان الجديدة، التي تتماشى مع استراتيجية ومستهدفات رحلة التحول، المستمدة من عمق وإرث القادسية المليئة بالإنجازات والمنجزات الخالدة، وذلك مع جماهير النادي وأهالي الخبر والمنطقة الشرقية».
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