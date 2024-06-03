بالصور.. الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة فاركو في بطولة الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - استأنف فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للمارد الأحمر تدريباته استعدادا لمواجهة فاركو في بطولة الدوري المصري الممتاز.

صور تدريبات الاهلي..

مفاوضات الاهلي لضم مدافع الدحيل القطري

عرض مسئولو النادي الأهلي على مدافع الدحيل القطري يوسف أيمن 400 ألف دولار في الموسم أي ما يقرب من 20 مليون جنيه مصري للإنتقال للقلعة الحمراء في الموسم المقبل.



وأوضح الإعلامي الرياضي محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7 قائلا "يرغب الأهلي في تدعيم دفاعه بأكثر من صفقة محلية وأجنبية لتدعيم عدة مراكز أبرزها الدفاع ويُعد يوسف أيمن أحد أبرز اللاعبين المُرشحين للإنتقال للأهلي الموسم المقبل.

ويمتلك يوسف أيمن الجنسية المصرية بجانب جنسيته القطرية وهو ما يعني أنه سيتم قيده كلاعب محلي حال إتمام الصفقة بشكل رسمي.