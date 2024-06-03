شبانة: تصريحات قفشة عادية ولا تستحق التضخيم والتهويل

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن البعض يريد التضخيم من تصريحات محمد مجدي قفشة لاعب النادي الأهلي، وهناك محاولات لصناعة تريند، مشيرًا إلى أن البعض فسر كلامه بأنه إنسان بسيط، وآخرون قاموا بتفسيرها بشكل خاطئ وحاولوا تهويل الأمور.

وقال عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "مجرد بوست من تركي آل الشيخ، البعض حاول تهويل وتضخيم التصريحات وصناعة أزمة، بينما لا يوجد أصل للموضوع".

وأضاف: "قصة كهربا وامام عاشور، ثم تصريحات المتحدث الرسمي لنادي الزمالك هو أخطر من كلام أفشة بكل تأكيد، بل أن البعض تطوع لذكر معلومات وأخبار أنه يريد الرحيل عن الأهلي بسبب وجود عرض خارجي".

وواصل: "أفشة قام بتجديد عقده مؤخرًا، وقال أنه يتمنى ختام حياته في النادي الأهلي، لكن البعض حاول الذهاب لسكة معينة، وأن اللاعب يدعي "البساطة" من أجل صناعة مشكلة مع كولر، بعدما تحدث بشكل جيد عن رينيه فايلر المدرب السابق، وفي النهاية أرى أن هناك ضجة ليس لها داعٍ، وهي صناعة أشخاص تريد صناعة حدث عبر السوشيال ميديا".