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كولر يمتلك عرضين للرحيل عن الأهلي

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تلقى عرض ضخم بالفعل من الدوري الإماراتي.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "هناك عرضين آخرين من الدوري السعودي، أحدهم نادي من جدة".

وأضاف أمير هشام: "كولر مستمر في الأهلي وهو سعيد بالتواجد مع الفريق ويريد الاستقرار، وهناك تفاهم بينه وبين إدارة النادي".

وتابع: "كولر جدد عقده مع الأهلي، ولكن هناك شرط في عقده مع الفريق، يمكنه الرحيل قبل بداية الموسم الجديد دون أي شروط جزائية وهو نفسه ما ينطبق على إدارة النادي".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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