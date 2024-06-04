شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: الأهلى وبيراميدز يشاركان فى دورى الأبطال.. والزمالك والمصرى للكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه تم الاستقرار على مشاركة ناديى الأهلي وبيراميدز ممثلي مصر فى دوري أبطال أفريقيا حسب الوضع الحالي، ونفس الأمر بالنسبة للزمالك والمصرى في كأس الكونفدرالية في الموسم المقبل.



تابع مسئولو اتحاد الكرة أن بطولة السوبر الافريقي المستحدثة سببت أزمة فى عدم انتظام الدوري العام، و نعتمد نتائج الدور الأول باختيار الأندية المشاركة فى دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.



أضاف مسئولو اتحاد الكرة إن إنقاذ الدوري المصري الموسم المقبل سيكون بتطبيق نظام الدوري البلجيكي.

من ناحية أخرى، خالد الدرندلى نائب رئيس اتحاد الكرة، أن الروح المعنوية عالية جدا فى معسكر المنتخب والكل مستعد بقوة لمواجهة بوركينا فاسو فى إطار الجولة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وقال خالد الدرندلى فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "نأمل أن تكون المدرجات ممتلئة فى مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو كما كانت فى مباراتى الأهلى والزمالك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية".