شكرا لقرائتكم خبر عن 15 مصرياً يتأهلون لدور الـ 16 ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح 15 لاعباً مصرياً، فى التأهل إلى دور الـ 16 ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، والتى تستضيفها برمنجهام خلال الفترة بين 2 إلى 9 يونيو الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 195 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وجاءت نتائج المصريين فى الدور التمهيدى الثانى كالتالي:

فوز نور الشربيني على سيفا سينجارى سوبرامانيام بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9، 11-8، 11-6.

فوز محمد أبو الغار على أوجست دسورد بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7، 11-4، 11-7.

فوز كريم عبد الجواد على جوان كاميلو فارجاز بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7، 11-9، 14-12.

فوز سلمى هانى على فريدة محمد بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6، 4-11، 11-4، 6-11، 11-9.

فوز هانيا الحمامي على روان العربى بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9، 13-11، 11-5.

فوز يوسف إبراهيم على جريجور مارش بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 13-11، 11-2، 11-9.

فوز مازن هشام على تشى هين هينرى بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 5-11، 11-5، 11-7، 11-6.

فوز يوسف سليمان على أندرى ديجولاس بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-3، 11-6، 11-2.

فوز هنا رمضان على نور أبو المكارم بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9، 11-3، 15-13.

فوز نوران جوهر على كاتى ماليف بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5، 11-4، 11-8.

فوز نور الطيب على راشيل أرنولد بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 9-11، 11-9، 11-3، 11-3.

فوز فيروز أبو الخير على أيفا أزمان بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8، 7-11، 11-6، 6-11، 11-5.

فوز ندى عباس على جراسى بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5، 10-12، 11-4، 11-2.

فوز مصطفى عسل على كريم الحمامى بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4، 11-3، 11-9.

هزيمة على أبو العينين أمام إيان يو انجى بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 4-11، 11-4، 11-7، 11-6.

هزيمة ملك خفاجى أمام توماتو هو بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 10-12، 7-11، 11-6، 11-7، 11-9.

هزيمة زينة ميكيوى أمام ساتومى واتنبى بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5، 11-7، 11-7.

هزيمة طارق مؤمن أمام جويل مكين بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7، 11-8، 11-4.

هزيمة هنا معتز أمام صابرينا صبحى بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 8-11، 11-8، 11-2، 11-8.