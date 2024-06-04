شكرا لقرائتكم خبر عن سيف جعفر: رفضت عرضا من الأهلى قبل بيراميدز.. ووقعت على بياض للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيف جعفر لاعب فريق الزمالك، أنه رفض عرضا من النادى الأهلى قبل الانتقال إلى بيراميدز بعد الرحيل عن الزمالك، ووقعت على بياض للزمالك وتنازلت عن مستحقاتى مع بيراميدز للعودة.

وقال سيف جعفر خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "أنا زملكاوى من 15 سنة فى الزمالك، ولكن هناك ظروف خارج عن إرادتى كانت سبب فى رحيلى عن الزمالك ولكن الحمد لله قدرت أرجع بيتى تانى".



وأضاف: "اتصعدت مع مستر فيريرا وبدأت أظهر بشكل مميز ولكن رجلى أتكسرت وخرجت من الحسابات، وكنت بحاول أرجع بكل الطرق وكنت حابب أكون مع الفريق، وبدأت أرجع تانى ولكن النادى أرد أن أخرج على سبيل الإعارة ولكن الموضوع فشل".



وتابع: "بعد رحيل إمام عاشور عن الزمالك بدأت أخد فرصة وتألقت وظهرت بشكل مميز وبشكر جماهير الزمالك على دعمها لى، وبعد فترة لقيت نفسى بره الفريق وبلعب 5 أو 4 دقائق فى المباريات، وفوجئت بعدم الترحيب بى فى الزمالك حتى دخلت فى الستة أشهر الأخيرة، وحاولت أجدد عقدى ولكن لم يسمع لى أحد فانتقلت إلى بيراميدز".



وأوضح: "تلقيت عرضا من الأهلى قبل الانتقال إلى بيراميدز، ولكن رفضت لأنى زملكاوى و15 سنة فى النادى وكان الموضوع هيبقى صعب جدا، وبشكر بيراميدز على التمسك بى وقدموا لى كل الدعم".



وتابع: "تجربة بيراميدز رغم أنها فترة صغيرة لكنى استفدت كثيرا من اللاعب بجوار لاعبين كبار ورغم المشاركة القليلة إلا أن الأمور كانت هتتغير، ولكن كنت حابب أرجع الزمالك مرة أخرى".



أوضح: "رجعت معظم الفلوس الذى أخذتها من بيراميدز فى الستة أشهر التى لعبتها فى بيراميدز، حبا فى العودة للزمالك وللجماهير التى كانت زعلانة منى لأنه تمت تشويه صورتى خلال الفترة الماضية".



وأضاف سيف جعفر: "وقعت على عقود الانضمام إلى الزمالك على بياض ولم أشترط أى شىء للعودة للزمالك لأنى ابن النادى ولا يمكن أن أقول للزمالك أى شىء أو أطلب حاجة".