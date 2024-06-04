الإسماعيلى يواجه المريخ السودانى وديا الخميس المقبل استعدادا لإنبى

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القاهرة - سامية سيد - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى، فى السادسة مساء الخميس المقبل، فريق المريخ السودانى على استاد الإسماعيلية، فى مباراة ودية استعدادا لمواجهة إنبى فى الدورى.

ويتطلع الجهاز الإدارى بالإسماعيلى لتنظيم سلسة من المباريات الودية خلال فترة التوقف الدولى الحالية من أجل الحفاظ على جاهزية اللاعبين قبل استئناف مسابقتى الدورى وكأس مصر.

وضع إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلى، مباريات إنبى الأخيرة أمامه من أجل دراستها لتجهيز الدراويش، للمواجهة المقرر لها السابعة مساء الاثنين 17 يونيو الجاري باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة دورى nile.

ويدرس إيهاب جلال مواجهات الفريق البترولى أمام النجوم وسيراميكا والمصرى من أجل معرفة نقاط القوة والضعف لوضع الخطة المناسبة لعبور هذه المباراة وتحقيق النقاط الثلاث.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدوري العام برصيد 27 نقطة، حصدها من 25 مباراة مع تبقي 9 مباريات على نهاية المسابقة.