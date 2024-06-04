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شبانة: اتحاد العاصمة يُغالي في طلباته المالية تجاه إدارة الأهلي

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن نادي اتحاد العاصمة الجزائري يريد الحصول على مليون دولار نظير بيع زين الدين بلعيد، وهو مبلغ كبير وفقا لوجهة نظر مسئولي النادي الأهلي.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "الأهلي يرى أن النادي الجزائري يغالي في طلباته المالية رغم وجود شرط جزائي في عقد بلعيد، وهناك احاديث حول توقف المفاوضات خلال الفترة الحالية".

وأضاف: "الأهلي استقر على تعديل عقود أحمد عبدالقادر ومروان عطية ماليًا، خلال الفترة المقبلة.. وسوف يتم تمديد عقد الثنائي للاحتفاظ بهما مستقبلا".

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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