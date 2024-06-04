والد عمر كمال: لا يوجد أزمة بين نجلي وحسام حسن

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب كمال عبدالواحد عن سعادته بانضمام نجله عمر كمال عبد الواحد لصفوف منتخب مصر الأول بعد الإصابة التي تعرض لها احمد فتوح.

وقال كمال عبدالواحد في تصريحات تلفزيونية في برنامج الماتش الذي يقدمه هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "أشكر الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن لحرصهم على مصلحة الفريق".

وأضاف: "لا يوجد أزمة بين عمر كمال وحسام حسن والأمور تسير بشكل جيد بينهما ".

وتابع كمال عبد الواحد : "اتمنى الشفاء العاجل لأحمد فتوح والعودة سريعا للملاعب خلال الفترة المقبلة".

واختتم تصريحاته: " منتخب مصر قادر على تحقيق الفوز امام بوركينا فاسو في المباراة المقبلة ".

