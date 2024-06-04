صدمة في الزمالك بعد إصابة فتوح والجزيري

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الزمالك تلقى صدمة كبيرة بعد إصابة أحمد فتوح وسيف الدين الجزيري مع منتخبات مصر وتونس، مشيرا إلى أن الفريق الأبيض يعاني بشكل واضح في الفترة الأخيرة في خانة الظهير الأيسر تحديدًا.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "أي نادٍ لديه لاعب أساسي ويلعب في منتخب مصر ويتعرض للإصابة سيعاني بشدة خلال المرحلة المقبلة، وفتوح سيغيب على الاقل لمدة شهر قادم".

وتابع: "الزمالك تحديدا لديه مشكلة في الجبهة اليسرى، وحال غياب فتوح يشارك ابراهيما نداي الذي لم يقدم المستوى المأمول".

وأضاف: "الأزمة تفاقمت أيضا بعد استبعاد سيف الجزيري من معسكر تونس للإصابة".