يورو ٢٠٢٤ : النسخة العاشرة ولقب ألماني جديد يوقف المغامرة التشيكية

ياسر رشاد - القاهرة - رفع الجمهور الانجليزي شعار (كرة القدم تعود الى موطنها) خلال بطولة كأس الامم الأوربية العاشرة والتي اقيمت بأنجلترا فماهي الدولة التي يمكن أن تستضيف بطولة كاس الأمم الأوربية العاشرة افضل من الدولة التي منحت العالم هذه اللعبة لكن لم تكن النهاية بالشكل المثالي لجماهير انجلترا التي كانت تتطلع للقب أوربي هو الأول في تاريخ البطولة .

منتخب أنجلترا الذي كان قبل البطولة في حالة قلق شديد على نجميه بول جاسكوين وآلان شيرر لاسيما الأخير الذي كان يعاني من حالة عقم تهديفي كبير قبل البطولة حيث ظل لمدة 21 شهرا لايسجل اهدافا مع منتخب الاسود الثلاثة .

بدا منتخب انجلترا مشواره في البطولة بتعادل ايجابي مع منتخب سويسرا وكان آلان شيرر هو الذي سجل هدف منتخب أنجلترا الذي افتتح به البطولة لكن كوبيلاي تركيلماز نجح في تسجيل هدف التعادل لمنتخب سويسرا الذي كان يقوده البرتغالي آرثر جورج قبل نهاية المباراة من ركلة جزاء .

التعادل في المباراة الفتتاحية لم يفت في عضد منتخب الاسود الثلاثة فانطلق بعدها ليفوز على منتخب اسكتلندا بهدفين أحداهما من الطراز العالمي للنجم بول جاسكوين ثم كان الفوز الساحق بالأربعة على منتخب هولندا الذي لم يرد سوى بهدف من نجمه الشاب باتريك كلويفرت لكنه كان كافيا ليتفوق المنتخب البرتقالي على منتخب أسكتلندا ويتاهل برفقة منتخب أنجلترا الى الدور ربع النهائي .

المجموعة الثانية فرضت فرنسا نفسها على المجموعة وتأهلت الى الدور الثاني بمصاحبة الماتادور الأسباني على حساب رومانيا و بلغاريا بينما كانت المفاجأة في المجموعة الثالثة عندما عاد منتخب جمهورية التشيك الى امجاده عام 1976 وأقصى منتخب أيطاليا من الدور الأول بعد فوز تاريخي على المنتخب الأيطالي بقيادة كاريل بوبوريسكي و بافيل نيدفيد أما المجموعة الرابعة فقد شهدت خروج حامل اللقب منتخب الدانمارك على يد الحصان الجامح منتخب كرواتيا بقيادة دافور سوكر و بروزينيسكي و برازيل اوربا منتخب البرتغال الذي تالق بقيادة لويس فيجو .

في الدور ربع النهائي واصل منتخب التشيك مفاجاته وأبعد منتخب البرتغال بينما أحتاجت المانيا للكثير من الجهد لتبعد منتخب كرواتيا بفضل نجم البطولة ماتياس سامر بينما أحتاج منتخبي فرنسا وأنجلترا الى الحظ لتخطي عقبة منتخبي هولندا وأسبانيا بركلات الترجيح .

كالعادة في الأدوار النهائية للبطولات الكبرى كان منتخب المانيا هو حجر العثرة أمام منتخب أنجلترا في بلوغ الألقاب فكما اطاح منتخب ألمانيا بالمنتخب الأنجليزي من نصف نهائي كاس العالم عام 1990 بايطاليا عاد وكرر نفس الامر في بطولة أمم أوربا 1996 فعلى ستاد ويمبلي تقدم منتخب أنجلترا بهدف سريع بعد ثلاث دقائق لشيرر لكن سرعان ما تعادل ستيفان كونتز للمنتخب الألماني ورغم تفوق منتخب انجلترا اغلب فترات المباراة وضياع فرصة كبيرة من بول جاسكوين قبل نهاية المباراة الا أن ركلات الترجيح انحازت لمنتخب ألمانيا بعدما أخفق جاريث ساويثجيت في تسجيل أحدى الركلات لمنتخب انجلترت ليخرج منتخب أنجلترا بحسرة كبيرة بينما واصل الالمان مشوارهم الناجح .

في المباراة الأخرى للدور نصف النهائي فشل منتخب فرنسا في فك شفرة دفاع منتخب جمهورية التشيك طوال 120 دقيقة ليحتكم الفريقين الى ركلات الترجيح التي أعادت منتخب جمهورية التشيك الى المباراة النهائية للمرة الاولى بعد 20 عاما من انجاز رفاق بانينكا في يوغوسلافيا عام 1976 .

وعلى الرغم من خروج منتخب أنجلترا الا أن اكثر من 76 الف متفرج حضروا المباراة النهائية على ملعب ويمبلي ليشاهدوا منتخب المانيا وهو يلعب مباراته النهائية الخامسة في تاريخ بطولة امم أوربا .فبعد الصدمة التي تلقاها منتخب المانيا عام 1992 أمام منتخب الدانمارك كان منتخب الماكينات مصرا على تحقيق الفوز باللقب ولذلك لم يؤثر فيهم تقدم منتخب التشيك في الشوط الثاني بهدف من ركلة جزاء لباتريك بيرجر وكانت المفاجأة عندما دفع بيرتي فوجتس المدير الفني بمهاجمه أوليفربيرهوف البعيد عن المباريات منذ بداية البطولة ليسجل هدف التعادل قبل نهاية المباراة . وفي الوقت الاضافي دخل بيرهوف التاريخ عندما أصبح صاحب أول هدف ذهبي ويحرز في مرمى كوبكا حارس منتخب التشيك هدفا اصبح به منتخب ألمانيا هو بطل أوربا مرة اخرى .



حقائق :

البطل : المانيا

الوصيف : التشيك

الدولة المنظمة : أنجلترا

هداف البطولة : آلان شيرر ( أنجلترا ) – 5 اهداف



منتخب البطولة :

أندرياس كوبكة ( ألمانيا )

لوران بلان ( فرنسا )

مارسيا ديساييه ( فرنسا )

ماتياس سامر ( المانيا )

باولو مالديني ( ايطاليا )

بول جاسكوين ( أنجلترا )

كاريل بوبوريسكي ( التشيك )

ديتر أيليتس ( المانيا )

آلان شيرر ( أنجلترا )

هيريستو ستويتشكوف ( بلغاريا )

دافور سوكور ( كرواتيا )

نتائج البطولة :

المجموعة الأولى :

أنجلترا – سويسرا : 1/1

اسكتلندا – هولندا : 0/0

أنجلترا – اسكتلندا : 2/0

هولندا – سويسرا : 2/0

اسكتلندا – سويسرا : 1/0

انجلترا – هولندا : 4/1

الفريق لعب فاز تعادل هزيمة له عليه نقاط

أنجلترا 3 2 1 0 7 2 7

هولندا 3 1 1 1 3 4 4

أسكتلندا 3 1 1 1 1 2 4

سويسرا 3 0 1 2 1 4 1



المجموعة الثانية :

أسبانيا – بلغاريا : 1/1

فرنسا – رومانيا : 1/0

بلغاريا – رومانيا : 1/0

فرنسا – اسبانيا : 1/1

فرنسا – بلغاريا : 3/1

أسبانيا – رومانيا : 2/1

الفريق لعب فوز تعادل هزيمة له عليه نقاط

فرنسا 3 2 1 0 5 2 7

اسبانيا 3 1 2 0 4 3 5

بلغاريا 3 1 1 1 3 4 4

رومانيا 3 0 0 3 1 4 0

المجموعة الثالثة :

المانيا – جمهورية التشيك : 2/0

ايطاليا – روسيا : 2/1

جمهورية التشيك – أيطاليا : 2/1

المانيا – روسيا : 3/0

جمهورية التشيك – روسيا :3/3

المانيا – أيطاليا : 0/0

الفريق لعب فوز تعادل هزيمة له عليه نقاط

المانيا 3 2 1 0 5 0 7

التشيك 3 1 1 1 5 6 4

أيطاليا 3 1 1 1 3 3 4

روسيا 3 0 1 2 4 8 1

المجموعة الرابعة :

البرتغال – الدانمارك : 1/1

كرواتيا – تركيا : 1/0

البرتغال – تركيا : 1/0

كرواتيا – الدانمارك : 3/0

البرتغال – كرواتيا : 3/0

الدانمارك – تركيا : 3/0

الفريق لعب فوز تعادل هزيمة له عليه نقاط

البرتغال 3 2 1 2 5 1 7

كرواتيا 3 2 0 1 4 3 6

الدانمارك 3 1 1 1 4 4 4

تركيا 3 0 0 3 0 5 0

الدور ربع النهائي :

أنجلترا – اسبانيا :0/0 ( 4/2 بركلات الترجيح )

فرنسا –هولندا / 0/0 ( 5/4 بركلات الترجيح )

المانيا – كرواتيا : 2/1

جمهورية التشيك – البرتغال :1/0

الدور نصف النهائي :

المانيا – انجلترا : 1/1 ( 6/5 بركلات الترجيح )

جمهورية التشيك - فرنسا : 0/0 ( 6/5 بركلات الترجيح )

المباراة النهائية

المانيا – جمهورية التشيك : 1/1( 2/1 هدف ذهبي )