إتحاد الكرة يعلن نفاذ تذاكر مباراة مصر وبوركينا فاسو

ياسر رشاد - القاهرة - كشف خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، عبر برنامج "كورة كل يوم" مع كريم حسن شحاتة، نفاذ تذاكر مباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس إفريقيا لكأس العالم 2026.

وقال الدرندلي في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم: "جميع تذاكر المباراة نفذت بشكل رسمي".

وتابع: "الروح بين اللاعبين أكثر ما يميز معسكر منتخب مصر حاليا، ونأمل في فوز المنتخب ضد بوركينا فاسو للاقتراب حطوة نحو الوصول لكأس العالم".

وأتم: "ميكالي صنع طفرة مع منتخب مصر الأولمبي، وهدفه أن يصل بعيدا في أولمبياد باريس ويحصد ميدالية ذهبية مثلما قال لي".