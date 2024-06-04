مدرب أبو قير للأسمدة: استعدينا للاتحاد السكندري بـ 3 مراحل.. وهذا هدفنا في الكأس

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب محمد عطية، المدير الفني لأبو قير للأسمدة عن سعادته الكبيرة بفوز فريقه على الاتحاد السكندري، مؤكدًا أنه يبحث عن أن يكون فريقه هو مفاجأة بطولة كأس مصر.

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وقال محمد عطية في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الفوز على الاتحاد السكندري مكسب كبير للغاية بالنسبة لنا، ففريق الاتحاد قدم نتائج جيدة في الدوري، ومدربه طارق العشري لديه صولات وجولات في بطولة كأس مصر".

وأضاف: "حققنا 14 مباراة بدون هزيمة، وهيئت اللاعبين لمباراتنا أمام الاتحاد السكندري، واستعدينا لتلك المواجهة بـ 3 مراحل، وخضنا العديد من المباريات الودية".

وتابع: "كانت هناك حالة خاصة خلال فترة الاستعداد لبطولة كأس مصر، وهيئنا اللاعبين نفسيًا، وخضنا مباراة ودية في إستاد الإسكندرية، وقدمنا كل ما لدينا خلال تلك المواجهة".

وأكمل: "أكدت للاعبين أنه يجب احترام فريق الاتحاد السكندري، ولكن دون أن نخشاه، وأهدي ذلك الفوز لصديقي محمد عبد الوهاب، نجم الأهلي السابق".

وواصل: "عادل يحيى، حارس مرمى فريقنا من الحراس المميزين في ركلات الترجيح، وساهم في خروجنا بشباك نظيفة في العديد من المواجهات، بالإضافة للحارس الآخر في الفريق".

وأتم محمد عطية تصريحاته قائلًا: "مواجهة بيراميدز أو النصر في ثمن نهائي كأس مصر، هي مواجهة صعبة، ونريد أن نكون مفاجأة الكأس، وأن نصل إلى مرحلة بعيدة".