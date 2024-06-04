رسالة وداع مؤثرة من أشرف حكيمي لـ كيليان مبابي

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وجه المغربي أشرف حكيمي، لاعب فريق باريس سان جيرمان، اليوم الإثنين، رسالة إلى زميله السابق كيليان مبابي، والذي انضم إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، أمس الإثنين.
وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الاثنين، رسميًا، تعاقده مع الدولي الفرنسي كيليان مبابي، في صفقة انتقال حر، لمدة 5 سنوات.
وكان كيليان مبابي، قد أعلن رحيله عن فريق باريس سان جيرمان بشكل رسمي، من خلال فيديو منذ شهر على حساباته على مواقل التواصل الاجتماعي.
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وكتب أشرف حكيمي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” : “شكرًا على كل شيء، سأفتقدك يا أخي، أحبك”.
ويتواجد مبابي حاليًا في معكسر منتخب بلاده فرنسا، ولا نية الآن لذهابه إلى إسبانيا لتقديمه في سانتياجو بيرنابيو.
ويمكن تقديم مبابي في سانتياجو برنابيو، بعد بطولة اليورو، ومن الممكن أن يكون يوم 15 أو 16 يوليو.