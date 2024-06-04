رسالة وداع مؤثرة من أشرف حكيمي لـ كيليان مبابي

وجه المغربي أشرف حكيمي، لاعب فريق باريس سان جيرمان، اليوم الإثنين، رسالة إلى زميله السابق كيليان مبابي، والذي انضم إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، أمس الإثنين.

وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الاثنين، رسميًا، تعاقده مع الدولي الفرنسي كيليان مبابي، في صفقة انتقال حر، لمدة 5 سنوات.