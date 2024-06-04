الأجواء تشتعل.. الاهلي يعاقب أفشة بعد تصريحاته الأخيرة

كشف الإعلامي أمير هشام، مفاجأة مدوية حول وجود عقوبة يقوم الاهلي بتجهيزها، ضد محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد تصريحاته الأخيرة.

وقال أمير هشام في تصريحات تليفزيونية عبر برنامجه “+90″، أن هناك حالة غضب شديدة في النادي الاهلي من محمد مجدي أفشة، بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها تليفزيونيًا.

وأشار أمير إلى أن مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الاهلي، رفض مشاركة أفشة في تدريبات الأحمر التي أقيمت أمس الإثنين.

اقرأ أيضًا.. رونالدو يعلن مصيره مع النصر السعودي في الموسم القادم

وتابع: “استبعاد أفشة ليس بسبب موقف شخصي مع كولر، ولكن بسبب اللاعبين الذين أبدوا استيائهم من تصريحات اللاعب، وهو ما جعل أفشة يقوم بجمع متعلقاته ويرحل من المران”.

واستكمل: “كولر انزعج من تصريحات أفشة، عندما علم بها، وطلب من خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الاهلي، توقيع عقوبة قاسية على اللاعب، رغم محاولات التهدئة من جانب البعض”.