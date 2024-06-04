سيف جعفر يكشف حقيقة عرض الاهلي لضمه

كشف سيف فاروق جعفر لاعب فريق الكرة بـ الزمالك، حقيقة تقديم عرضًا من الاهلي له عقب رحيله عن القلعة البيضاء خلال الموسم الماضي.

وقال سيف جعفر في تصريحات تلفزيونية عبر قناة اون تايم سبورتس:” بسبب ظروف خارجة عن إرادتي رحلت عن الزمالك، لكن أنا أعشق القلعة البيضاء، وهموت نفسي مع الفريق”.

وتابع:” أحد الاشخاص داخل الاهلي قدم لي عرضًا، ولكن كان من الصعب أن أقبله، لأنني زملكاوي وانتمى للزمالك”.

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وواصل:” أحب أن أوجه الشكر لنادي بيراميدز، منذ معرفتهم بإنني غير مرتاح وإنني أريد البقاء في الزمالك، لم يقفوا ضد رغبتي ورحلت”.

وأضاف ” تم تشويه صورتي من قبل الجماهير، ووقعت على بياض، أنا أخر واحد ممكن أتشرط على النادي”.

وأختتم:” أعدت جزء من عقدي لـ بيراميدز، من أجل العودة لنادي الزمالك، حبًا في النادي والجماهير التي صنعتني”.