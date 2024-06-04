آرسنال يعلن رحيل محمد النني رسميًا

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، مساء أمس الإثنين، رحيل الدولي المصري محمد النني عن صفوف الفريق عقب نهاية الموسم المنصرم.

نشر الحساب الرسمي لنادي آرسنال عبر «تويتر» فيديو بستعرض خلاله أبرز لقطات محمد النني مع الجانرز.

وكتب الحساب الرسمي: «ثمانية أعوام ونصف لا تصدق، شكرًا لك على كل شيء، مو».

ومن جانبه قال النني: ” جماهير الجانرز، انا هنا لأوجه لكم رسالة، لأقول لكم وداعًا”.

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وأضاف:” أحبكم كثيرًا، انتم تعنون لي الكثير، لقد كانت أفضل ثماني سنوات في حياتي”.

وختتم حديثه: “جماهير أرسنال أود أن أشكركم.. ستظلون في قلبي إلى بقية حياتي ولن أنساكم أبدًا”.

وشارك النني، رفقة آرسنال في 161 مباراة مع نادي أرسنال بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 6 أهداف وقدم خلالها 10 تمريرات حاسمة.