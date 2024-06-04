سيد عبد الحفيظ يكشف موقفه من الترشح لرئاسة الاهلي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الاهلي، موقفه من الترشح لرئاسة القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وأوضح سيد عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC Masr 2: “خطوات المنظومة الرياضية سريعة ومتغيرة، والباب مفتوح أمام دخولي مجلس إدارة النادي الاهلي خلال الفترة المقبلة”.

وأشار إلى أن قرار رحيله عن منصب مدير الكرة في النادي الاهلي لم يكن متوقعًا بالنسبة له، موضحًا أنه ربما كانت هناك آراء ترى أنه حصل على كل شيء في القلعة الحمراء، وحان وقت وجود وجوه جديدة.

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واستكمل: “كنت على يقين أنني سأرحل عن الاهلي وأدعم المتواجد حاليًا في النادي، من أجل القلعة الحمراء، وتربطني علاقة جيدة بـ مارسيل كولر، فهو مدرب محترم وواثق من نجاحاته”.

يشار إلى أن سيد عبدالحفيظ كان قد رحل عن منصب مدير الكرة في النادي الاهلي خلال الفترة الماضية وتولى خالد بيبو المسئولية بدلًا منه.

وكان الاهلي قد توج قبل فترة قليلة ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة 12 في تاريخه على حساب الترجي التونسي.