كاف يُعلن مواعيد تسجيل الأندية المتأهلة لدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.. واللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الإثنين، فتح الباب للاتحادات الأعضاء مرحلة تسجيل أنديتها المتأهلة للمشاركة في المنافستين، في نظام إدارة المسابقات في "كاف" (CMS).

وأشار الاتحاد الأفريقي، عبر بيان رسمي إلى أن إجراءات التسجيل للأندية للاعبيها ستكون على أربعة فترات مخصصة وهي كالتالي:

- 01 يوليو - 20 يوليو: اللاعبون المشاركون في الدور التمهيدي

- 21 يوليو - 31 أغسطس: اللاعبون المشاركون في الدور التمهيدي الثاني

- 01-30 سبتمبر: اللاعبون المشاركون في دور المجموعات

- 01 - 31 يناير 2025: يمكن إضافة (7) لاعبين إضافيين كحد أقصى، بما في ذلك أربعة (4) بدائل.

وأوضح كاف عبر البيان ذاته أن الأندية المُقصاة في الدور الثاني من رابطة أبطال إفريقيا لن تتحول للمشاركة في منافسة كأس الكونفيدرالية كما كان معتاداً، على أن تخوض الأندية التي تتأهل من الدور التمهيدي الثاني لكأس الكونفيدرالية مباشرة دور المجموعات في المنافسة بجانب إلغاء الدور التمهيدي الثاني من الكونفدرالية.

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