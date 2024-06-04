وزارة الرياضة: مصر تتقدم بملف لاستضافة السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، محمد الشاذلي، إنهم بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم؛ تقدموا للاتحاد الإفريقي بملف لاستضافة السوبر الأفريقي لكرة القدم.

وأشار محمد الشاذلي، خلال تصريحات صحفية له اليوم الإثنين، إلى أن ملف الاستضافة التي تقدمت به مصر لم يُحدد الملعب المستضيف للمباراة حتى الآن، إلا بعد موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، حيث أنها من صميم اختصاصه.

ومن المقرر أن تجمع بطولة السوبر الأفريقي بين النادي الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا ونادي الزمالك بطل الكونفدرالية الإفريقية.

وكان الأهلي قد توّج بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب نظيره الترجي التونسي، فيما توّج الزمالك بالكونفدرالية بعد الفوز على حساب نهضة بركان.

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