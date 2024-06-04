المواعيد والقنوات الناقلة.. كل ما تريد معرفته عن كوبا أمريكا 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يترقب عشاق كرة القدم العالمية انطلاق بطولة كوبا أمريكا 2024 التي ستشهد إثارة وندية كبيرة نظرا لقوة المنتخبات المشاركة بها.

وتبدأ بطولة كوبا أمريكا 2024 بعد 17 يوما من الآن، بمشاركة كبار القارتين أمريكا الشمالية والجنوبية.

مواعيد بطولة كوبا أمريكا 2024

- دور المجموعات: من 20 يونيو حتى 2 يوليو

- ربع النهائي: من 4 حتى 6 يوليو

- نصف النهائي: من 9 حتى 10 يوليو

- تحديد المركزين الثالث والرابع: 13 يوليو

- النهائي: 14 يوليو

القنوات الناقلة لكوبا أمريكا 2024

تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات بطولة كوبا أمريكا 2024 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المقرر أن تبث اللقاءات عبر قنواتها المختلفة.

نظام بطولة كوبا أمريكا 2024

- تقام البطولة بمشاركة 16 منتخبا، يتم تقسيمهم على 4 مجموعات، كل مجموعة 4 منتخبات

- يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى ربع النهائي

- متصدر المجموعة الأولى يلاقي وصيف المجموعة الثانية والعكس، وأيضًا متصدر المجموعة الثالثة يواجه وصيف المجموعة الرابعة والعكس

- يلتقي الفائزان من المسار الأول في دور نصف النهائي، وأيضا في المسار الثاني، ومن ثم المباراة النهائية بين الفائز من كل مسار.

- يلعب الخاسران في نصف النهائي على تحديد المركزين الثالث والرابع

مجموعات كوبا أمريكا 2024

المجموعة الأولى: الأرجنتين - كندا - تشيلي - بيرو.

المجموعة الثانية: المكسيك - الإكوادور - فنزويلا - جامايكا.

المجموعة الثالثة: الولايات المتحدة الأمريكية - أوروجواي - بنما - بوليفيا.

المجموعة الرابعة: البرازيل - كولومبيا - باراجواي - كوستاريكا.

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