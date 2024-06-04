الاتحاد التونسي يُعلن إصابة سيف الجزيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم إصابة لاعبه المحترف بصفوف الزمالك سيف الجزيري مما يستدعي استبعاده من المعسكر الحالي لمنتخب بلاده.

وأشار الاتحاد التونسي لكرة القدم، عبر بيان رسمي مساء اليوم الإثنين، إلى أن اللاعب تعرض لإصابة عضلية ستحول دونه و المشاركة في لقائي الجولتين الثالثة و الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وأوضح الاتحاد التونسي أن المنتخب استدعى اللاعب هيثم الجويني الذي التحق بالمجموعة لتعويضه.

ويستضيف المنتخب التونسي نظيره غينيا الاستوائية يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة قبل أن يحل ضيفًا على نظيره الناميبي يوم 9 من الشهر ذاته.

ويحتل المنتخب التونسي المركز الثاني في مجموعته بفارق الأهداف عن نظيره ناميبيا المتصدر و3 نقاط عن ليبيريا صاحب المركز الثالث، بينما يتذيل منتخب غينيا الاستوائية الترتيب بدون أي نقطة.

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