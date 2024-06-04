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غضب زملائه وينتظر عقوبة.. مصدر يكشف تفاصيل أزمة أفشة وكولر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365

غاب صانع ألعاب النادي الأهلي، محمد مجدي أفشة، عن التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم أمس الإثنين.

وأكد مصدر لموقع "الخليج 365" أن محمد مجدي تدرب في الجيم مساء أمس بناء على طلب من المدير الفني السويسري مارسيل كولر.

وأوضح المصدر أن كولر طلب من اللاعب المران بالجيم وعدم نزول التدريبات الجماعية بسبب غضب بعض زملائه من التصريحات التي أدلى بها مساء أمس في إحدى القنوات الفضائية.

وأضاف المصدر أن كولر علل طلبه بأن زملاء اللاعب غاضبين من تصريحاته، بل ونقل لإدارة الكرة طلبه بتوقيع عقوبة مالية على اللاعب.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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