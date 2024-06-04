"مكنتش متوقع".. سيد عبد الحفيظ يتحدث عن رحيله من الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الأسبق بالنادي الأهلي أن الباب مفتوح أمامه لدخول مجلس إدارة القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات عبر قناة "MBC Masr 2": "خطوات المنظومة الرياضية سريعة ومتغيرة والباب مفتوح لدخولي مجلس إدارة النادي الأهلي".

وأضاف: "مكنتش متوقع رحيلي عن منصبي بالنادي الأهلي كمدير الكرة في هذا الوقت، ولكن من الممكن أن هناك رأي أن سيد أخذ كل شئ داخل الأهلي، وأن الفترة المقبلة تتطلب وجوه جديدة وذلك تفكير طبيعي".

وواصل: "كنت متأكد أنني سأرحل عن الأهلي يوما ما، وداعم للي موجود حاليا عشان النادي".

واختتم مدير الكرة الأسبق بالنادي الأهلي: "علاقتي بمارسيل كولر مميزة وهو رجل محترم وواثق في نجاحاته".

الجدير بالذكر أن سيد عبد الحفيظ عمل في منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي من نوفمبر 2018 حتى أغسطس 2023.

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