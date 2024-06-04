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اتحاد الكرة يكشف الأندية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الموسم المقبل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عامر حسين، الأندية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية موسم 2024/25.

وقال عامر حسين في تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع على MBC Masr 2:"هذه ليست المرة الأولى التي نواجه فيها أزمة مشاركة الأندية في البطولات الأفريقية، والحل هو تغيير نظام مسابقة الدوري".

وأضاف: "الأهلي وبيراميدز ممثلي مصر في دوري أبطال أفريقيا حسب الوضع الحالي".

وواصل: "الزمالك والمصري ممثلي مصر في كأس الكونفدرالية حسب الوضع الحالي".

وأوضح: "بطولة السوبر الأفريقي المستحدثة سببت أزمة عدم انتظام الدوري العام، ونعتمد نتائج الدور الأول باختيار الأندية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية".

واختتم عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري: "إنقاذ الموسم المقبل سيكون بتطبيق نظام الدوري البلجيكي".

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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