سيد عبد الحفيظ يعتذر من خالد الغندور لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أشاد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الأسبق بالنادي الأهلي بعامر حسين المشرف على لجنة المسابقات بالدوري المصري وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع على MBC Masr 2:"مرحلة مدير الكرة بنسبة كبيرة انتهت بالنسبة لي والحياة مراحل".

وأضاف: "عامر حسين عبقري بسبب وضع جدول الدوري وسط تلاحم البطولات، ولازم يبقى فيه سنة استثنائية فاصلة في شكل الدوري المصري".

وأردف: "رشحت تريزيجيه لجوزيه، وبعد أول تمرينة قال هيبقى لعيب كبير جدا".

وأردف: "علاقتي بأمير توفيق وحسام غالي جيدة للغاية حتى وإن لم يكن فيها الكثير من التواصل".

واختتم مدير الكرة الأسبق بالنادي الأهلي: "قدرات الحكم محمود البنا مفيش أحسن منها، لكن مش موفق خالص والأنا عالية جدًا عنده".

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