مواعيد مباريات الجولة الثالثة من دورة الترقى المؤهلة للدورى الممتاز

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القاهرة - سامية سيد - تنطلق منافسات الجولة الثالثة من دورة الترقى المؤهلة إلى الدورى الممتاز في الموسم المقبل، الجمعة المقبل، والتى ستحسم ثالث المتأهلين للدورى الممتاز، بعد صعود بتروجت وغزل المحلة بشكل مباشر.

موعد مباريات الجولة الثالثة

الجمعة 7 يونيو

الترسانة مع سبورتنج

حرس الحدود مع منتخب السويس

وأنهى التعادل السلبى مباراة حرس الحدود وسبورتنج، والتى أقيمت فى إطار منافسات الجولة الثانية من دورة الترقى المؤهلة للدورى الممتاز فى الموسم المقبل. وبهذه النتيجة رفع فريق حرس الحدود رصيده إلى 4 نقاط فى المركز الأول بترتيب دورة الترقى المؤهلة للممتاز، ويأتى سبورتنج فى المركز الثانى بنفس الرصيد، بينما يحتل فريق منتخب السويس المركز الثالث برصيد نقطة، ثم الترسانة فى المركز الرابع بنفس النقطة.

كما تعادل فريق منتخب السويس مع الترسانة بدون أهداف أيضا فى المباراة التى أقيمت على استاد السويس فى نفس الجولة، ليحصد الفريقان أول نقاطهما فى هذه الدورة.