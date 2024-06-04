شكرا لقرائتكم خبر عن سيف جعفر: أتمنى عودة بن شرقى للزمالك.. وشيكابالا أهم أسطورة فى تاريخ الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيف جعفر لاعب فريق الزمالك، أن محمود عبد الرازق شيكابالا أسطورة وخارج التقييم ومن أهم 3 أساطير فى تاريخ الزمالك إن لم يكن هو الأهم، وأتمنى عودة أشرف بن شرقى للزمالك

وقال سيف جعفر خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: لم أخش العودة للزمالك وكنت واثقا فى وعى الجماهير لأن ما قيل لا يمكن أن يصدقه الجمهور على ابن من أبناء الزمالك، وإن شاء الله أسعدهم بالتألق فى المباريات المقبلة، وأنا بكون "عيان" خارج أسوار الزمالك.



وأضاف: لقب الكونفدرالية مهم جدا للنادى واللاعبين والمدرب، الكل كان واثق من تحقيق اللقب القارى، واللاعبون بذلوا مجهودا جباراة لإسعادة الجماهير، وهى بطولة قارية مهمة أهلتنا للعب مباراة السوبر الأفريقى والتى تدخل أموالا للنادى.



وتابع: "طريق اللاعب ابن النجم الكبير أصعب من اللاعب الآخر، وبيدفع فاتورة مش بتاعته، وناس بتحاربه، ويقولوا كلام غير حقيقى، فبتكون تحت ضغط دائما لإثبات أنك موهوب بعيد عن والدك، والإيجاب فى الموضوع أن العين بتكون عليك وتكون مشهور بدون أى لعب".



وأوضح: "الدفع بالناشئين لازم يكون مع مدرب جرىء وكمان مساندة اللاعبين الكبير وأخص بالذكر شيكابالا الذى يساندنا بكل ما أوتى من قوة وهو أسطورة الزمالك وخارج التقييم ومن أهم 3 أساطير فى تاريخ الزمالك إن لم يكن هو الأول، وكذلك مساندة محمد عبد الشافى والونش وعمر جابر وزيزو، بالإضافة إلى عبد الله السعيد".



وأضاف: "الزمالك نجح فى تحقيق الدورى والكأس والقيد مقفول، وحلمى كان اللعب مع شيكابالا وعبد الشافى، والزمالك كان يضم أفضل الأجانب فى تاريخ الدورى المصرى زى أشرف بن شرقى وفرجانى ساسى، وأتمنى عودة بن شرقى للزمالك".