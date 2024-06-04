شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يواصل تدريباته.. وانضمام عمر كمال استعدادًا لبوركينا فاسو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن ، تدريباته في إطار الاستعداد لمباراة بوركينا فاسو و غينيا بيساو المقرر لهما يومي 6 و 10 يونيو الجاري في الجولة الثالثة و الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 .



انضم عمر كمال لمعسكر المنتخب و شارك في جزء من تدريبات الفريق .

وخضع أحمد فتوح، لاعب منتخب مصر، لأشعة تحت إشراف محمد أبو العلا طبيب المنتخب، بعد تعرضه لإصابة بالكاحل خلال التدريبات أمس، أثبتت إصابته فى أربطة الكاحل، وصعوبة لحاقه بمباراتي منتخب مصر أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو، المقرر لهما 6 و10 يونيو الجاري فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

من جهته حرص حسام حسن المدير الفني للمنتخب وإبراهيم حسن مدير منتخب مصر على الاطمئنان على أحمد فتوح بعد الإصابة التي تعرض لها، متمنيين التوفيق للاعب في الفترة المقبلة والتأكيد على أنه أحد الركائز الأساسية التي كان سيعتمد عليها منتخب مصر في اللقائين المقبلين.

حضر مران منتخب مصر جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة وخالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد و عامر حسين وحلمي مشهور و محمد أبو الوفا أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة .