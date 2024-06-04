شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن نفاد تذاكر مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة ، عن نفاد تذاكر مباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس إفريقيا لكأس العالم 2026.



وقال الدرندلي عبر برنامج "كورة كل يوم" مع كريم حسن شحاتة : "جميع تذاكر المباراة نفذت بشكل رسمي".



وتابع: "الروح بين اللاعبين أكثر ما يميز معسكر منتخب مصر حاليا، ونأمل في فوز المنتخب ضد بوركينا فاسو للاقتراب حطوة نحو الوصول لكأس العالم".



وأتم: "ميكالي صنع طفرة مع منتخب مصر الأولمبي، وهدفه أن يصل بعيدا في أولمبياد باريس ويحصد ميدالية ذهبية مثلما قال لي".