شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يراقب محمد كوناتيه فى مباراة مصر وبوركينا فاسو بتصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يراقب السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى البوركينى محمد كوناتيه، مهاجم جروزونى الروسى فى مباراة منتخب مصر مع بوركينا فاسو المقرر لها العاشرة مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويرغب مسئولو الأهلى فى تدعيم صفوف المارد الأحمر بصفقات قوية لتدعيم صفوف الفريق المقبل على تحديات صعبة على المستوى العالمى بعد تتويجه بدورى أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشرة فى تاريخه.

ويلعب محمد كوناتيه، حاليا رفقة فريق أخمات جروزونى الروسي، وينتهى مع فريقه الحالى فى 1 يوليو 2024، أى أنه إذا ما تم الاتفاق بينه وبين النادى الأهلي، سيأتى للقلعة الحمراء، كلاعب حر.

اللاعب محمد كوناتيه من مواليد 12-12-1997، ولد فى كوت ديفوار، لكنه يحمل جنسية بوركينا فاسو.

يلعب محمد كوناتيه فى مركز رأس الحربة الصريح، يبلغ طوله 1.91 سم، وعمره 26 عاما.

شارك خلال الموسم الجارى فى 35 مباراة، سجل 13 وصنع هدفا وحيدا، لكنه لم يحقق أى بطولة خلال مسيرته الاحترافية.

وعلى الصعيد الدولي، يلعب مع منتخب بوركينا فاسو، وشارك فى بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة وسجل هدفا وحيدا.

وفى وقت سابق، تحدث الروسى دميترى سيليوك وكيل أعمال محمد كوناتيه المهاجم البوركينابى المرشح بقوة للانتقال إلى النادى الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لدعم صفوف الفريق عن مصيره وإمكانية التواجد فى القلعة الحمراء.

وقال الروسى دميترى سيليوك فى تصريحات تليفزيونية:"محمد كوناتيه انتهى عقده حاليا وأصبح لاعبا حر، واللاعب لديه العديد من العروض المختلفة ولكن حتى الان لم نتخذ أى قرار نهائى بشأن الخطوة المقبلة.

وأضاف:" هناك عرض من أحد الأندية المصرية بجانب أندية أخرى فى بلاد مختلفة، إذا قرر اللاعب الانتقال إلى الدورى المصرى سيكون من خلال النادى الأهلى.

وأكمل:" اللاعب يمتلك عروض من أوروبا وقطر والسعودية بجانب مصر، واللاعب حاليا مع منتخب بلاده وسيواجه منتخب مصر يوم 6 يونيو القادم.

وأتم: "الجميع سيرى كوناتيه على أرض الملعب أمام منتخب مصر، ومحمد كوناتيه سيحسم قراره النهائى عقب التوقف الدولى.