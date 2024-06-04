شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب بوركينى سابق: قادمون للفوز على مصر وصلاح الأهم وحسام حسن مدرب مثالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد بانسيه لاعب بوركينا فاسو والمصرى البورسعيدى السابق، أن منتخب بوركينا فاسو سيلعب للانتقام من منتخب مصر الذى أطاح به من بطولة أفريقيا، ومحمد صلاح أهم لاعب فى الفراعنة.

وقال بانسيه فى لقاء خاص لقناة أون تايم سبورتس: "نحن قادمون للفوز على منتخب مصر بعد الهزيمة بركلات الترجيح فى البطولة الأفريقية 2019، وكنا المنتخب الذى هز شباك الفراعنة بعد حفاظهم على شباكهم طوال البطولة".



وأضاف: "لدينا لاعبين ينشطون فى الدورى المصرى مثل سعيدو سنبوريه وبلاتى توريه ويعرفون اللاعبين المختارين فى قائمة المنتخب المصرى وطريقة لعبهم".



وتابع لاعب المصرى السابق: "محمد كوناتيه يدخل دائرة اهتمامات الأهلى وهو شيء جيد بالنسبة له لأن الأهلى النادى الأكثر تتويجا بالبطولات فى القارة الأفريقية".



وأضاف: "تدربت مع حسام حسن أثناء تواجدى فى المصرى فهو مدرب مثالى يحبل عمله ويستطيع تقديم اللاعبين بشكل جيد".

وتابع: "محمد صلاح هو أفضل لاعب مصر وفخر العرب ،ولكن هناك لاعب أحبه على المستوى الشخصى هو محمد حمدى ولعب معى فى المصرى البورسعيدى".