شكرا لقرائتكم خبر عن بالأحضان.. حسام حسن يستقبل عمر كمال عبد الواحد فى مران المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص حسام حسن وابراهيم حسن المسئولان عن منتخب مصر، على استقبال عمر كمال عبد الواحد "بالأحضان" فى مران منتخب مصر اليوم عقب انضمامه بدلا من أحمد فتوح.

وواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن ، تدريباته في إطار الاستعداد لمباراة بوركينا فاسو و غينيا بيساو المقرر لهما يومي 6 و 10 يونيو الجاري في الجولة الثالثة و الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 .

وانضم عمر كمال لمعسكر المنتخب و شارك في جزء من تدريبات الفريق .



حسام وعمر كمال



حسام حسن يستقبل عمر كمال

وخضع أحمد فتوح، لاعب منتخب مصر، لأشعة تحت إشراف محمد أبو العلا طبيب المنتخب، بعد تعرضه لإصابة بالكاحل خلال التدريبات أمس، أثبتت إصابته فى أربطة الكاحل، وصعوبة لحاقه بمباراتي منتخب مصر أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو، المقرر لهما 6 و10 يونيو الجاري فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

من جهته حرص حسام حسن المدير الفني للمنتخب وإبراهيم حسن مدير منتخب مصر على الاطمئنان على أحمد فتوح بعد الإصابة التي تعرض لها، متمنيين التوفيق للاعب في الفترة المقبلة والتأكيد على أنه أحد الركائز الأساسية التي كان سيعتمد عليها منتخب مصر في اللقائين المقبلين.

حضر مران منتخب مصر جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة وخالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد و عامر حسين وحلمي مشهور و محمد أبو الوفا أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة .