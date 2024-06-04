شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يواصل الاستعداد لمواجهة الزمالك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى الاستعداد اليوم، الثلاثاء، لمواجهة الزمالك المقرر لها 14 يونيو الجارى، في إطار منافسات الجولة السادسة عضر من بطولة دورى nile.

واستغل أيمن أيمن الرمادى فترة التوقف الدولى الحالي فى دراسة مباريات الزمالك لدراسة كل نقاط القوة والضعف من أجل وضع الخطة المناسبة لعبور هذه المباراة وحصد النقاط الثلاثة والتقدم فى جدول الدورى.

وينتظر فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى 4 مواجهات قوية خلال شهر يونيو الجارى في بطولة الدورى بعد انتهاء التوقف الدولى الحالي، التى يخوض فيها منتخب مصر مباراتين قويتين أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويخوض فريق سيراميكا 4 مباريات قوية خلال النصف الثانى من شهر يونيو الجارى، يسعى من خلالها تحقيق الانتصارات والتقدم فى ترتيب جدول الدورى، والتي يأتي أبرزها الزمالك.

ويبدأ فريق سيراميكا مبارياته بعد انتهاء التوقف الدولى أمام الزمالك 14 يونيو، ثم مواجهة مودرن فيوتشر 19 يونيو، ثم مواجهة المصرى البورسعيدى 23 يونيو، ويختتم مبارياته في شهر يونيو مع الزمالك يوم 29.

وتأهل فريق سيراميكا إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر بعد الفوز على مكادى بهدف دون في المباراة التي جمعتهما على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.