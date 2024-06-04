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طولان: الشناوي الأنسب لحراسة مرمى المنتخب أمام بوركينا فاسو

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد حلمي طولان نجم الكرة المصرية السابق أن مباراة منتخب مصر أمام منتخب بوركينا فاسو اختبار حقيقي للفراعنة وحسام حسن المدير الفني في الفترة المقبلة.

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وقال حلمي طولان نجم الكرة المصرية السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن محمد الشناوي الأنسب لحراسة مرمى المنتخب أمام بوركينا فاسو في المباراة المقبلة في تصفيات كأس العالم ".


وأضاف:" الكرة المصرية تعاني من ندرة في مركز الظهير الأيسر وانضمام عمر كمال للمنتخب كان اضطراريًا ".

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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