ميدو: أنا أكثر إعلامى دافعت عن الأهلى والزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - قال أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر والزمالك الأسبق إنه أكثر إعلامى يدافع النادى الأهلى مؤكداً أنه هاجم الاتحاد المصرى والمغربى برئيسه فوزى لقجع فى أزمة مباراة الوداد فى نهائى دورى أبطال أفريقيا من أجيل عيون المارد الأحمر.

إقرأ أيضًا..

أضاف ميدو خلال حواره لملعب الشمس مع مجدى عبد الغنى :"أنا أكثر إعلامى دافعت عن النادى الأهلى فى أزمته بمباراة الوداد المغربى وهاجمت فوزى لقجع والاتحاد المغربى بسبب المارد الأحمر ولكن هناك أشخاص يحاولون تحجيمك وتصنيفك".

وواصل ميدو:"أنا مخلص لنادى الزمالك الذى تربيت فيه وتعلمت منه أسس كرة القدم ومعنى الرياضة الحقيقى ولا أستطيع أنا أجامل أحد على حساب الزمالك،والزمالك يستطيع أن يبنى فريق يحصل على بطولات لمدة سبع سنوات متواصلة ولكن فى كل فترة يتم هدمه عن عمد وبفعل فاعل من الزملكاوية أنفسهم".