محمد الدماطي: الأهلي اول نادي أرسل دعم لأهل لفلسطين.. وتعاقدات الرعاية قبل أحداث غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد الدماطي عضو مجلس إدارة الأهلي أن القضية الفلسطينية تربينا على أنها قضية قومية عربية.

وقال محمد الدماطي في تصريحات تلفزيونية في برنامج الماتش مع الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "لا توجد أي مزيدات على مطالبات المقاطعة".

وأضاف: "أي تعاقدات لرعاية النادي هي مسئولية الشركة المتحدة وليس إدارة الأهلي".

وتابع: "تعاقدات رعاية النادي الأهلي جميعها حدثت قبل الهجوم على غزة".

واختتم تصريحاته: "لا توجد مزيدات على النادي الأهلي في دعم غزة .. كنا أول نادي يرسل دعم لأهلنا في فلسطين".