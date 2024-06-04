موعد مباراة الزمالك القادمة أمام سيراميكا فى الدوري والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يكثف الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، استعداداته لخوض مباراة سيراميكا فى الدوري المصري، مستغلا فترة التوقف الدولى بسبب استعدادات المنتخب الوطنى لخوض مباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويعكف جهاز الزمالك على دراسة فريق سيراميكا بشكل جيد، للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التي سيعمل على استغلالها لضمان مواصلة الزحف نحو قمة الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام سيراميكا فى الدوري المصري



يواجه الزمالك نظيره سيراميكا فى السابعة مساء الجمعة 14 يونيو الجاري باستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.



فاز الزمالك على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر سيراميكا من إنبى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.

ترتيب الزمالك وسيراميكا فى الدوري المصري

ويحتل الزمالك المركز الثانى عشر برصيد 28 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق 8 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى 5 هزائم وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 16.

فيما يحتل سيراميكا المركز السابع برصيد 34 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق 9 انتصارات و 7 تعادلات وخسر 7 مرات وسجل لاعبوه 37 هدفا وتلقت شباكهم 27.



القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.