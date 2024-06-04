استبعاد نجم المنتخب الإيطالي قائمة يورو 2024 بسبب الرباط الصليبي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عن استبعاد أحد أهم عناصر المنتخب الأول لكرة القدم، من قائمة بطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024، وذلك خلال الساعات الماضية.



ويواصل المنتخب الإيطالي استعداداته القوية لخوض منافسات كأس الأمم الأوروبية خلال الشهر الجاري، حيث يأتي على رأس المجموعة التي تضم: إسبانيا، كرواتيا وألبانيا.

وأكد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، أن اللاعب جورجيو سكالفيني تعرض لإصابة قوية خلال مواجهة أتالانتا أول أمس ضد فيورنتينا، في المباراة المؤجلة من الدوري الإيطالي.

وأوضحت الفحوصات الطبية أن اللاعب يعاني تمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى.

وأشار الاتحاد الإيطالي أن استبعاد جورجيو سكالفيني من قائمة المنتخب في يورو جاء نتيجة هذه الإصابة، في حين تم استدعاء لاعب يوفنتوس فيديريكو جاتي بدلًا منه.