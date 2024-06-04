أفشة يكشف حقيقة توقيع عقوبة ضده في الاهلي

كشف محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، حقيقة ما تم تداوله عن توقيع عقوبة ضده من قبل إدارة القلعة الحمراء.

وكانت هناك تقارير إعلامية قد أكدت أن الاهلي قرر توقيع عقوبة على محمد مجدي أفشة، بعد تصريحاته الأخيرة، وتم استبعاده من التدريبات الجماعية التي أقيمت أمس الإثنين.

وأشارت التقارير إلى أن هناك حالة من الغضب الشديد داخل النادي الاهلي تجاه أفشة، بسبب تصريحاته الأخيرة التي تم وصفها بغير الموفقة، وأن مارسيل كولر المدير الفني للفريق أمر باستبعاده من المران.

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وقال أفشة في تصريحات تليفزيونية عبر قناة إم بي سي مصر مع الإعلامي إبراهيم فايق: “لم أتدرب بشكل جماعي اليوم لمعاناتي من آلام في الركبة، ولم يتم اخطاري من كابتن محمود الخطيب رئيس النادي أو كولر بأي إيقاف”.

جدير بالذكر أن الاهلي كان قد توج خلال الأيام القليلة الماضية بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشر في تاريخه على حساب الترجي التونسي.

ويحتل الأحمر المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة، بعدما خاض 15 لقاء.