بعد رغبته في العودة.. الزمالك يحدد موقفه من ضم جنش

أبدى محمود جنش، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن سبورت، رغبته في العودة إلى صفوف الزمالك خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك وفق تأكيدات الإعلامي أمير هشام، الذي أوضح في تصريحات تليفزيونية عبر برنامجه “+90″ على قناة النهار، أن هناك رغبة من جانب قادة فريق الزمالك، في عودة الحارس محمود جنش مرة أخرى، في الموسم الجديد”.

وأشار إلى أن قادة الزمالك يرون أن جنش لابد من عودته إلى القلعة البيضاء حتى إذا لم يشارك بشكل أساسي مع الفريق.

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وشدد أمير هشام على أن الزمالك لم يدخل في مفاوضات مع محمود جنش أو تمت مناقشة الفكرة، من أجل عودته أو التفكير في الأمر، حتى الآن.

وكان محمود جنش قد رحل عن الزمالك، من أجل الانتقال إلى صفوف النصر السعودي، بعد أن وقع عقدًا مع العالمي قبل أن يتراجع مسئولو النادي عن قرار ضمه، ليعود إلى الدوري المصري مرة أخرى بعد أزمة قوية دخل فيها مع أصفر الرياض.