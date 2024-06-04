تفاصيل إصابة نجم المنتخب السعودي قبل مواجهتي باكستان والأردن في تصفيات كأس العالم

تأكد غياب أيمن يحيى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن المشاركة مع المنتخب السعودي في المعسكر الحالي، بسبب الإصابة.

وكان المنتخب السعودي بقيادة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، قد أعلن استبعاد أيمن يحيى من المعسكر الحالي استعدادًا لمواجهات تصفيات كأس العالم 2026، نظير تعرضه للإصابة، أمس الإثنين.

وأوضحت صحيفة الرياضية، أن أيمن يحيى، سيغيب لمدة شهر عن الملاعب بسبب الأصابة التي تعرض لها، حيث أثبتت الفحوصات الطبية إصابته بتمزق في عضلة الفخذ.

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ويستعد منتخب السعودية لمواجهة نظيره باكستان، في إطار منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم، يوم الخميس الموافق السادس من شهر يونيو الجاري.

فيما يواجه منتخب السعودية نظيره الأردن في الجولة السادسة من تصفيات مونديال 2026، يوم الثلاثاء الموافق الحادي عشر من شهر يونيو الجاري.

ويحتل الأخضر المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، جمعهم من 4 لقاءات.